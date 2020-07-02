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Япония выделит Украине более 4 млн долларов: кому достанутся деньги
Несмотря на стремление развивать высоко технологические сферы своей экономики, Япония не забывает о гуманитарной помощи другим странам, в том числе и Украине.
Так, правительство Страны восходящего солнца приняло решение выделить более 4 млн долларов США для удовлетворения гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины.
Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи, передает Укринформ.
«Япония заверяет вас в готовности продолжать оказание поддержки Украине в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности — как и во времена обретения независимости — помогая в имплементации реформ для демократизации и экономического развития», — заявил посол.
Он подчеркнул, что одним из основных приоритетов для Японии «именно безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей».
«Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на 4,23 млн долларов США, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН — Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет 51,4 млн долларов США по состоянию на этот момент — включительно с текущими проектами», — отметил Такаши Кураи.
«То, что делает правительство Японии сегодня финансово, — оно это делает именно для людей и о людях. И то, что делают сегодня члены команды ООН и МККК — они это делают для людей и о людях. Это настоящие послы, которые несут то тепло и любовь, в которых нуждаются люди сегодня страдают от этой гибридной войны», — заявил в ответной речи вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Министр также подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных нужд, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих.
В частности, 1,740 тыс. долларов США в течение 12 месяцев планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине для закупки медицинского оборудования. Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.
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