Светлана Тарабарова выпустила чувственный клип "Крила" (видео)

Гламур

Ожидающая второго ребенка певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) в декрете не сидит сложа руки. Она успела на карантине снять клип, не выходя из дома. И вот порадовала поклонников новой работой — представила неожиданный дуэт с артистом INPLUS «Крила». Сюрреалистический клип снял режиссер DVIZHON.

Светлана говорит, что сотрудничество с INPLUS развилось из случайной встречи в коридоре студии звукозаписи.

«Работая над новым треком, я внезапно услышала за стеной несколько нот, которые затронули что-то в моем сердце. А пообщавшись с Андреем, почувствовала, что объединив усилия, мы сможем через музыкальные импульсы напомнить людям, как важно в отношениях дарить искреннюю любовь, дарить крылья», — рассказала Светлана.

Новая песня имеет четыре версии: original, liquid funk version, orchestra version и dance mix.

Ранее свой новый провокационный клип представила певица MARUV.

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