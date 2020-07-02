26.82 / 27.16 29.91 / 30.49
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине после карантина открываются кинотеатры: как они будут работать

10:38 2 июля 2020
Зрительный зал

С четверга, 2 июля, в Украине разрешили работать кинотеатрам — соответствующее решение ранее принял Кабинет министров.

Впрочем, работу возобновляют с рядом ограничений. В частности, в зале должны быть заняты не более 50 процентов мест, а расстояние между зрителями — не менее 1,5 метра.

Индивидуальные средства защиты — маски или респираторы — обязательны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство ограничило время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, в том числе и кинотеатров. Им разрешено принимать посетителей до 22:00.

Эксклюзивный материал о том, какие фильмы предложат посмотреть украинцам в открывающихся кинотеатрах, читайте на сайте «ФАКТОВ».

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

МВФ

Отставка Смолия: МВФ озвучил требование к Украине

Зеленский

Зеленский принял решение по отставке Смолия

рыба

В Киеве зафиксирован случай ботулизма: как уберечься от опасного заболевания

Максим Степанов

Глава Минздрава Степанов поставил крест на медреформе в Украине?

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер