Общество и люди

В Украине после карантина открываются кинотеатры: как они будут работать

С четверга, 2 июля, в Украине разрешили работать кинотеатрам — соответствующее решение ранее принял Кабинет министров.

Впрочем, работу возобновляют с рядом ограничений. В частности, в зале должны быть заняты не более 50 процентов мест, а расстояние между зрителями — не менее 1,5 метра.

Индивидуальные средства защиты — маски или респираторы — обязательны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство ограничило время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, в том числе и кинотеатров. Им разрешено принимать посетителей до 22:00.

Эксклюзивный материал о том, какие фильмы предложат посмотреть украинцам в открывающихся кинотеатрах, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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