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Здоровье и медицина

В Киеве зафиксирован случай ботулизма: как уберечься от опасного заболевания

10:51 2 июля 2020
рыба

В Киеве выявлено заболевание ботулизмом. Киевлянина госпитализировали в реанимационное отделение столичной больницы с тяжелым течением болезни.

По информации столичного управления Госпродпотребслужбы, заболевание, вероятно, связано с употреблением вяленой рыбы, которую человек приобрел 24 июня в рыбном магазине Черкасс.

Чтобы не допустить возникновения новых случаев заболевания ботулизмом, оперативную информацию о заболевшем и возможном источнике инфекции направили в Черкасскую область.

Специалисты Центра общественного здоровья напомнили, что симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно: нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

Медики советуют при малейшем подозрении на ботулизм немедленно обращаться к врачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в январе этого года в Киеве умер больной ботулизмом, который отравился мясными консервами домашнего приготовления.

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