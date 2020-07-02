Гламур

Впервые в полном составе: Рики Мартин с мужем и детьми все вместе снялись в глянце (фото)

Знаменитый латиноамериканский певец Рики Мартин, у которого в октябре прошлого года родился четвертый ребенок, впервые принял участие в глянце всей семьей, мужем и детьми. Гомосексуальная пара украсила обложку британского журнала Vogue. Некоторыми снимками Рики Мартин поделился на своей странице в Instagram.

«Жизнь под замком», — подписал семейное фото певец, намекая на то, как они проводят карантин. На фото Рики Мартин позирует с мужем Джваном Йосефом, 11-летними близнецами Маттео и Валентино, малышкой Люсией и сыном Ренном Мартином-Юзефом.

Напомним, что в 2010 году после продолжительных отношений с известной телеведущей Рики Мартин публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В апреле 2016 года Рики познакомился с художником Джваном Йосефом. Спустя полгода они объявили о помолвке, а в январе 2018 года мужчины заключили официальный брак.

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