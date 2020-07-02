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Вагон с душем: в сети показали видео потопа в украинском поезде
Сильные ливни, обрушившиеся на Украину, подтапливали не только целые области, но и отдельные вагоны в поездах.
Видео с сильным «душем» в плацкартном вагоне поезда Апостолово — Херсон в сеть выложил Дмитрий Карп. «Поезд Апостолово — Херсон
Под этим постом завязалась активная дискуссия. Многие интернет-пользователи возмущались состоянием вагона. Впрочем, были и комментаторы, которые сомневались в том, что это видео из Украины, поскольку не был указан ни номер поезда, ни вагона.
Также участники дискуссии сомневались в дате съемки видео — мол, продажа в плацкартные вагоны была прекращена из-за карантина. Впрочем «Укрзалізниця» сообщала о реализации таких билетов на ряд поездов еще месяцем ранее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночном поезде «Интерсити+» сообщением Киев — Кривой Рог пьяные подростки устроили дебош. Проводникам пришлось вызвать полицию, которая сняла хулиганов с рейса.130
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