26.88 / 27.22 29.98 / 30.59
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Вагон с душем: в сети показали видео потопа в украинском поезде

14:10 2 июля 2020
Потом в вагоне поезда

Сильные ливни, обрушившиеся на Украину, подтапливали не только целые области, но и отдельные вагоны в поездах.

Видео с сильным «душем» в плацкартном вагоне поезда Апостолово — Херсон в сеть выложил Дмитрий Карп. «Поезд Апостолово — Херсон 30.06.2020. Видео: Михаил Игнатенко», — говорится в комментарии к видео, размещенному в соцсетях.

Под этим постом завязалась активная дискуссия. Многие интернет-пользователи возмущались состоянием вагона. Впрочем, были и комментаторы, которые сомневались в том, что это видео из Украины, поскольку не был указан ни номер поезда, ни вагона.

Также участники дискуссии сомневались в дате съемки видео — мол, продажа в плацкартные вагоны была прекращена из-за карантина. Впрочем «Укрзалізниця» сообщала о реализации таких билетов на ряд поездов еще месяцем ранее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночном поезде «Интерсити+» сообщением Киев — Кривой Рог пьяные подростки устроили дебош. Проводникам пришлось вызвать полицию, которая сняла хулиганов с рейса.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Капельница

На базе отдыха в Кирилловке произошло массовое отравление туристов: первые детали происшествия

Наручники

Изнасилование мальчика во Львове: у подозреваемого могли быть сообщники

Потом в вагоне поезда

Вагон с душем: в сети показали видео потопа в украинском поезде

Артем Довбик

В ход пошли дубинки: победный для команды украинца финал Кубка Дании завершился скандалом (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер