Общество и люди

Вагон с душем: в сети показали видео потопа в украинском поезде

Сильные ливни, обрушившиеся на Украину, подтапливали не только целые области, но и отдельные вагоны в поездах.

Видео с сильным «душем» в плацкартном вагоне поезда Апостолово — Херсон в сеть выложил Дмитрий Карп. «Поезд Апостолово — Херсон 30.06.2020 . Видео: Михаил Игнатенко», — говорится в комментарии к видео, размещенному в соцсетях.

Под этим постом завязалась активная дискуссия. Многие интернет-пользователи возмущались состоянием вагона. Впрочем, были и комментаторы, которые сомневались в том, что это видео из Украины, поскольку не был указан ни номер поезда, ни вагона.

Также участники дискуссии сомневались в дате съемки видео — мол, продажа в плацкартные вагоны была прекращена из-за карантина. Впрочем «Укрзалізниця» сообщала о реализации таких билетов на ряд поездов еще месяцем ранее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночном поезде «Интерсити+» сообщением Киев — Кривой Рог пьяные подростки устроили дебош. Проводникам пришлось вызвать полицию, которая сняла хулиганов с рейса.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter