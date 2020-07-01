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Происшествия

Потоп в Западной Украине: что сейчас происходит в пострадавших регионах

9:05 1 июля 2020
Потоп в Западной Украине

В зоне катастрофического паводка на западе Украины по состоянию на утро 1 июля оставались подтопленными 12 населенных пунктов в Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях и 114 жилых домов (в т.ч. в Тернопольской области — 102, в Черновицкой — 12). Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также до сих пор откачивают воду с 433 приусадебных участков (в основном в Тернопольской и Черновицкой областях).

Удалось восстановить 76 км разрушенных (всего паводок «снес» 202,5 км) и почти 100 км поврежденных автодорог (из 653 км).

Силами ГСЧС были спасены, эвакуированы и отселены из зоны бедствия 2523 человека, пострадавшим жителям доставлено около 10 т продуктов питания.

Всего к ликвидации последствий стихии привлекались 618 человек и 255 единиц техники, из них от ГСЧС — 445 человек личного состава и 190 единиц техники (в т.ч. 2 вертолета).

Напомним, 29 июня во Львовской области сильные ливни стали причиной подтопления санаториев в курортном Моршине.

Фото ГСЧС

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