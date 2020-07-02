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«Молимся, надеемся и верим»: дочь больной раком Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о ее состоянии
Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о ее состоянии. После выписки актрисы из клиники Анна и ее близкие сохраняли молчание, не было заявлений или опровержений на официальной странице поддержки Заворотнюк.
Дочь актрисы обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram. Она призналась, что последние полтора года оказались самыми сложными в ее жизни, изменили ее и сделали уязвимой, хотя ранее она считала себя сильным человеком.
«Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий и я поняла насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями.
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Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: «дорогу осилит идущий», — написала Анна.
Сообщать более конкретно, что сейчас происходит с актрисой, ее дочь не стала и заявила, что тема матери — для нее святая.
«Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим», — лишь написала она.
Напомним, у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Актриса прошла курс лечения и, по сообщениям российских СМИ, выписана из клиники. Родные Анастасии не называют ее точный диагноз и не комментируют ее состояние, хотя болезнь они не отрицают.
Соседка актрисы в поселке Крекшино певица Наташа Королева сообщила, что Заворотнюк идет на поправку.9
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