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Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье

9:26 18 мая 2020
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Актриса Анастасия Заворотнюк, диагноз которой недавно официально обнародовали на совещании у президента РФ Владимира Путина, идет на поправку.

Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала певица Наташа Королева.

Она отметила, что живет по соседству с семьей больной актрисы — в коттеджном поселке Крекшино. «Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.

Напомним, ранее ученые института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук заявили, что родственники Заворотнюк передали им образцы опухоли актрисы.

По словам ученых, им удалось подобрать вирусы, которые уничтожат опухоль. Правда, семья Заворотнюк пока отказалась от революционного лечения, отметив, что у актрисы началась ремиссия.

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Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье

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