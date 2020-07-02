Украина

Украина в ОБСЕ озвучила цифры потерь ВСУ за годы войны на Донбассе

На Донбассе, где в июне 2020 года погибли четыре бойца ВСУ, с начала российской агрессии были убиты 3094 украинских военных, ранения получили почти 12 тысяч военнослужащих.

Как сообщает «Укринформ», об этом сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседание Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ.

Также война унесла жизни 3353 граждански, а более 7 тысяч были ранены. При этом около 1,8 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года на фронте под обстрелами боевиков погибли четверо военнослужащих, жизни еще двоих унес несчастный случай во время учений, а командир танковой бригады внезапно умер на передовой — причиной стал оторвавшийся тромб.

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