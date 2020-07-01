- 11:36 В Украине поименно вспомнили бойцов, погибших на Донбассе в июне 2020 года
- 11:05 Война за воду: у Зеленского оценили возможность нового витка российской агрессии
- 11:05 Какие страны открыли границы для украинцев: опубликован список
- 10:46 Лерос рассказал, как к нему относятся в "Слуге народа"
- 10:27 Верховная Рада рассматривает легализацию игорного бизнеса: онлайн-трансляция заседания парламента
- 10:09 Знай наших! Украинец стал лучшим иностранным выпускником Королевской военной академии Великобритании
- 10:04 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:54 На Донбассе ВСУ уничтожили позицию, которую "сдал" боевик "ДНР"
- 09:52 В России умер двукратный олимпийский чемпион
- 09:51 Венедиктова назначила встречу Порошенко и записала для него видео
- 09:28 "Миротворец" сообщил, что Портнов якобы "сливал" важные данные в Россию: резонансные документы
- 09:05 Потоп в Западной Украине: что сейчас происходит в пострадавших регионах
В Украине поименно вспомнили бойцов, погибших на Донбассе в июне 2020 года (фото)
В июне 2020 года на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. Месяцем ранее на фронте погибли тоже четверо бойцов, двоих спецназовцев не стало из-за ЧП на учениях, а командир танковой бригады внезапно умер прямо на передовой.
Как сообщает фонд «Повернись живим», 13 июня в Луганской области погиб 45-летний Леонид Добрянский — прапорщик 30-й ОМБр. Он получил минно-взрывную травму. Боец воевал с 2014 года. Сначала служил в 72-й ОМБр, потом — 30-й ОМБр. В июле заканчивался его контракт — Леонид Добрянский планировал вернуться домой, чтобы сыграли свадьбу единственной дочери, а затем вернуться в бригаду.
17 июня под обстрелом боевиков в районе Горловки погиб 24-летний Илья Струк — старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты. Воевал с 2014 года. Участвовал в боях в районе Мариуполя, был ранен. В 2020 году планировал вступить в военную академию…
18 июня от пули снайпера противника погиб 22-летний Богдан Коваленко — старший солдат 54-й ОМБр. В армию пришел в 2017 году.
27 июня от множественных осколочных ранений умер 37-летний Иван Дедюх — сержант 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Воевал с 2014 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали фотографии бойцов, погибших на Донбассе в апреле 2020 года.35
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...