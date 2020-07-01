Украина

В Украине поименно вспомнили бойцов, погибших на Донбассе в июне 2020 года (фото)

В июне 2020 года на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. Месяцем ранее на фронте погибли тоже четверо бойцов, двоих спецназовцев не стало из-за ЧП на учениях, а командир танковой бригады внезапно умер прямо на передовой.

Как сообщает фонд «Повернись живим», 13 июня в Луганской области погиб 45-летний Леонид Добрянский — прапорщик 30-й ОМБр. Он получил минно-взрывную травму. Боец воевал с 2014 года. Сначала служил в 72-й ОМБр, потом — 30-й ОМБр. В июле заканчивался его контракт — Леонид Добрянский планировал вернуться домой, чтобы сыграли свадьбу единственной дочери, а затем вернуться в бригаду.

Леонид Добрянский

17 июня под обстрелом боевиков в районе Горловки погиб 24-летний Илья Струк — старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты. Воевал с 2014 года. Участвовал в боях в районе Мариуполя, был ранен. В 2020 году планировал вступить в военную академию…

Илья Струк

18 июня от пули снайпера противника погиб 22-летний Богдан Коваленко — старший солдат 54-й ОМБр. В армию пришел в 2017 году.

Богдан Коваленко

27 июня от множественных осколочных ранений умер 37-летний Иван Дедюх — сержант 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Воевал с 2014 года.

Иван Дедюх

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали фотографии бойцов, погибших на Донбассе в апреле 2020 года.

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