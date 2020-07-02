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Умер автор песни "От печали до радости" и множества других советских хитов
В четверг, 2 июля, стало известно о смерти известного советского поэта Бориса Дубровина, автора 20 сборников стихов, шести прозаических произведений и множества песен, которые исполняли звезды советской и российской эстрады и поп-музыки. Дубровин (настоящая фамилия Галл) умер 25 июня в Москве в своей квартире, но российские СМИ сообщили об этом только сейчас. Вдова поэта Валентина сказала, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Борис Саввович Галл родился в Москве 24 мая 1926 года. Его отца арестовали в 1936 году как врага народа. Он погиб в тюрьме. Мать отсидела шесть лет за то, что не донесла на мужа. Потом ее реабилитировали, восстановили в коммунистической партии. Она была врачом. Из лагерей вернулась домой инвалидом.
Борис Галл воевал, был воздушным стрелком. Литературной деятельностью занялся уже после войны в 1946 году. В 1957 году стал членом Союза писателей СССР.
На стихи Бориса Дубровина было написано множество песен. Он сотрудничал с известными композиторами — Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Юрием Антоновым, Игорем Крутым.
Наибольшей популярностью пользовались песни «От печали до радости» в исполнении Юрия Антонова, «Маленькая Москва» (Александр Барыкин), «Любви негромкие слова» (Анна Герман), «Вся жизнь моя» (Андрей Миронов), «Вольному — воля» (Николай Гнатюк).
Бориса Дубровина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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