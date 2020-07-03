Украина

Похоже, решения властей США одобрить продажу Украине патрульных катеров на 600 млн долларов изменили прежние планы строительства собственных корветов.

Так, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил во время визита в Николаев, что возобновление строительства корветов для ВМС Украины откладывается как минимум до 2022 года.

Об этом пишет АрмияInform.

По словам Арахамия, сейчас Украина больше заинтересована в закупке уже готовых судов и ремонте своего флота, чем в строительстве корветов.

«В государственном оборонном заказе уже достаточно много денег выделено на ремонт кораблей. У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной. Цикл строительства корвета довольно длинный. Нужно 3−4 года, и это только первый корвет сойдет со стапелей», — заявил глава фракции СН. При этом политик отмечает, что ресурсы направлены на закупку готовых кораблей, а не на строительство новых.

«Сейчас принято решение все деньги и ресурсы направить на закупку готовых кораблей и ремонт того флота, который есть. Я считаю, что это самый правильный вариант, ведь в течение ближайших двух лет нужно максимально нарастить флот», — добавил Арахамия.

Также нардеп пояснил ситуацию со строительством украинских корветов.

«О судьбе корвета могу сказать, что в ближайшие два года, я думаю, кроме проектных вещей, большого строительства не будет», — подчеркнул Арахамия. Он также отметил, что достройка головного корабля проекта — корвета «Владимир Великий» — возможна на судостроительном заводе «Океан».

По его словам, в стратегии национальной безопасности является морская компонента. В ней указано, что в Украине есть стратегия по созданию так называемого москитного флота, то есть, малые патрульные катера, которые патрулируют прибрежную зону, а потом должны перейти к строительству нескольких корветов. Строительство корветов планировалось с 2030 года. Когда в Николаев приезжал президент, то была договоренность приблизить этот процесс.

Напомним, корвет проекта 58 250 (серия «Владимир Великий»), который является перспективным многоцелевым боевым кораблем, разработало николаевское ГП «Опытно-проектных центр кораблестроения» для нужд Военно-Морских Сил ВС Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на трудности, Военно-морской флот Украины продолжает пополняться новыми боевыми единицами.

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