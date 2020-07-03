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Шоу-бизнес

Фанатку Киркорова из-за него могут лишить родительских прав на восьмерых детей

12:43 3 июля 2020
Филипп Киркоров

Фанатку российского певца Филиппа Киркорова, который недавно пышно отпраздновал день рождения сына с гостями и салютами, из-за него могут лишить родительских прав на восьмерых детей. Жительница Новосибирска, мать десятерых детей, погрязла в долгах и не справляется с воспитанием малышей.

Тревогу забили старшие дети, которые уже живут отдельно. Они утверждают, что мать не смотрит за младшими, запустила двухкомнатную квартиру, где царит бардак, и погрязла в долгах.

«Она не умеет обращаться с деньгами. У нее много кредитных карточек. Причем тратит деньги на себя. Я приведу пример: года четыре назад в Новосибирск приезжал Филипп Киркоров. Так мама взяла кредит, чтобы сходить на его концерт, а также, чтобы сделать ему подарок — торт. Я слышала, как она хвасталась этим. Он ее кумир. У нее малыши голодные, а она по концертам ходит, Филиппа кормит! Это вообще нормально?», — цитирует старшую дочь Надежду КП.

Многодетной матерью занялись органы опеки, ее могут лишить родительских прав. Киркоров пока на ситуацию не отреагировал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что фанатка тренера Жозе Мауриньо в честь кумира набила на теле 38 татуировок.

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