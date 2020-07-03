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Камалия ежемесячно тратит тысячи долларов на лошадей
Певица Камалия, поделившаяся секретом, как оставаться стройной на карантине, рассказала, на что не жалеет средств и тратит тысячи долларов ежемесячно. Она давно увлекается конным спортом, что обходится ей в кругленькую сумму. Это и приобретение лошадей, их содержание, амуницию, тренировки и участие в соревнованиях.
Камалия занимается конной выездкой. В этом виде соревнований оценивают умение лошадей двигаться в разном темпе. Артистка с этим элитным видом спорта уже давно на «ты».
«Я села в седло в 18 лет. Это было моей мечтой детства. Я всегда поклонялась этим грациозным животным», — рассказала Камалия в программе «Ранок з Україною» и вспомнила, как у нее появилась первая спортивная лошадь по кличке Индиго. «Захур спросил — какая цена? Но хозяин сказал, что конь не продается. На что Захур ответил: «Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться», — поделилась певица.
Камалия говорит, что ежемесячно она тратит на свое увлечение тысячи долларов. Приходится выкладывать и больше, когда речь идет о приобретении нового скакуна.
«Жеребенок стоит от 20 000 долларов и выше. А если это уже хороший конь с классными кровями, то стоимость будет от 100 000 долларов», — призналась певица в эфире канала «Украина».
Также певица похвасталась своими успехами. На недавних открытых соревнованиях по выездке Equides Dressage Cup она взяла «бронзу». Фото с соревнований Камалия опубликовала в социальных сетях.
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