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Общество и люди

В Киеве на все лето ограничили движение в районе Набережного шоссе (схема)

13:33 24 июня 2020
дорожные работы

Ремонты на столичных дорогах продолжаются. До 1 сентября под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе частично ограничено движение транспорта. Как сообщил «Киевавтодор», там начался новый этап ремонта: обновляют ригели и опоры сооружения.


На днях на столичном проспекте С. Бандеры открыли движение на всех полосах, так как завершили ремонт части путепровода перед Северным мостом. Теперь перешли к следующей фазе: до 10 августа проведут работы на пересечении проспектов С. Бандеры и Героев Сталинграда в направлении станции метро «Почайна». А чтобы дважды не ограничивать движение, приступили к ремонту и покраске наземного пешеходного перехода возле улицы Иорданской (срок окончания работ — 19 июля).


Столичные дорожники проводят ремонты по всему городу, поэтому введены временные ограничения проезда:

  • на Воздухофлотском путепроводе и под ним ремонтники проводят противоаварийные работы, которые продлятся до 19 июля;
  • ориентировочно до 29 июня на путепроводе по улице Братиславской (возле рынка «Юность») ремонтируют деформационные швы;
  • на улице Гринченко ремонт продлится ориентировочно до 5 июля (обновляется покрытие на участке между переулком Лужевского и улицей Брожко — бывшей Кировоградской);
  • улица Франко до 15 июля полностью перекрыта, и дорожники обновляют покрытие между улицами Б. Хмельницкого и Липинского (объезд проблемного участка по улицам Лысенко и Коцюбинского);
  • частичное ограничение сохраняется до 1 сентября на Борщаговском путепроводе.

Напомним, что ремонтники работают на комплексе из четырех путепроводов на пересечении улицы Богатырской с проспектом Оболонским, путепроводе на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда, эстакадном съезде с проспекта Воздухофлотского на улицу Жилянскую.

В этом году дорожное покрытие частично меняют, в частности, на улицах Тростянецкой, Товарной, Линейной, средний ремонт проводится на улицах Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Краснопольской, Билецкого и других. Кроме того, в столице планируют до конца дорожного сезона обновить всего 756 придомовых территорий и межквартальных проездов.

Тем временем «Киевпасстранс» предупредил: в ночь на 24, 25 и 26 июня трамваи №№ 28 и 33К работают по сокращенному графику, что связано с ремонтом колеи на улице Г. Хоткевича возле метро «Черниговская». С 00:30 до 04:40 движение электротранспорта закроют. Последние отправления на маршрутах:

  • № 28 поедет от станции метро «Лесная» в 22:53, 23:04; от улицы Милославской — в 23:00, 23:20;
  • № 33К — от остановки «П. Усенко» — в 23:08, 23:22; от улицы С. Лифаря — в 23:14, 23:38.
  • Движение по привычному графику восстановится только к 04:40.

Ранее «ФАКТЫ» информировали читателей: до начала реконструкции частично перекрыли мост Патона, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию. А с 8 июня снова заработала городская электричка.

Также издание информировало, какие маршруты городского транспорта изменили до осени.

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