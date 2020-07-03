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Украина

Переговоры в Берлине: Россия поставила Украине ультиматум из-за Донбасса

15:34 3 июля 2020
Алексей Резников

Россия выставила очередной ультиматум Украине. Это произошло на переговорах советников лидеров стран «нормандского формата» в Берлине 3 июля.

Как сообщает Spiegel, российская делегация потребовала от Киева уже до 6 июля представить за заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске проект изменений в Конституцию Украины относительно предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской области.

В России, отмечает издание, изменения в Конституции Украины называют воплощением в жизнь так называемой «формулы Штайнмайера».

Встреча советников лидеров стран «четверки» в Берлине проходит в закрытом для прессы режиме. Россию представляет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, а Украину — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции в апреле украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины, а на заседании Трехсторонней контактной группы 15 июня украинская делегация продолжила настаивать на полном возобновлении действия украинского законодательства в ОРДЛО, а также возобновлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

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