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Боевики накрыли Авдеевку минометным огнем: разрушены жилые дома (фото)
На Донбассе боевики в очередной раз обстреляли дома мирных жителей в прифронтовой Авдеевке — одна из мин попала в дачный дом.
Как сообщают в командовании Объединенными силами, 3 июля российско-оккупационные войска обстреляли частный сектор населенного пункта из миномета калибра 120 мм.
«Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве „Лесная сказка“. Здание загорелось, и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал», — сообщили в штабе ООС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики из крупнокалиберного пулемета обстреляли Новолуганское — под обстрел попал частный дом, где шли похороны.52
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