Происшествия

В аварии микроавтобуса на Львовщине пострадали 11 человек: первые подробности и фото с места ЧП

Дорожно-транспортное происшествие с многочисленными пострадавшими произошло на Львовщине на трассе Киев — Чоп в пятницу, 3 июля. Накануне в Польше разбился автобус с украинцами, многие из которых получили травмы.

— В селе Нагирне Сколевского района находившийся за рулем микроавтобуса Volkswagen 45-летний житель Хмельницкого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi, которым управлял 32-летний житель Закарпатья, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

После столкновения машин за медицинской помощью обратились 11 человек — водитель и двое пассажиров Audi, а так же восемь пассажиров микроавтобуса. В настоящий момент медики оказывают им помощь и определяют тяжесть состояния здоровья.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сколевского районного отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на трассе Киев — Одесса произошла смертельная авария с переворотом, а в Запорожской области автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево.



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