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Сын Ефремова Никита признался в употреблении наркотиков
Сын Михаила Ефремова Никита, который назвал смертельную аварию с отцом страшной трагедией и выразил соболезнование семье погибшего водителя, признался в пагубных пристрастиях и рассказал, как переживает ситуацию с ДТП. Актер «Современника» не скрывает, что поддерживает отца, переживает за него и смог с трудом принять ситуацию.
Никита признался, что ранее употреблял алкоголь и пробовал наркотики, которые называет стимуляторами. Он думал, что препараты помогут ему «постигнуть новые миры».
«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — рассказал Никита Ефремов изданию «Известия».
Справиться со сложными ситуациями в жизни ему помогает психолог.
«Вообще психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актерская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от нее отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьезно реагирую на себя и других? Ведь при этом исчезает легкость, вдохновение», — рассказал Никита.
Напомним, Никита — сын Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой.
Михаил Ефремов находится под домашним арестом из-за смертельного ДТП. Адвокат актера заявил, что его клиент не признает вину и утверждает, что он не совершал преступление. На неожиданный поворот дела отреагировали адвокаты потерпевших.37
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