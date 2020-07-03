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Рада отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева
Верховная Рада на внеочередном заседании 3 июля проголосовала за отставку главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Решение было принято минимальным количеством голосов депутатов — 226.
Потенциальными преемниками Терентьева в СМИ называют нынешнего первого заместителя главы ведомства Ольгу Пищанскую и уполномоченную Антимонопольного комитета Ирину Копайгору.
Отметим, что информация о готовности Терентьева покинуть свой пост появилась 1 июля, однако после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия глава АМК якобы передумал покидать свой пост.
Решение об увольнении Смолия депутаты прогосовали 286 голосами.38
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