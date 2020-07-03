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Зеленский отреагировал на скандал с подрывом обороноспособности ВСУ: в ГБР уже полетели головы

19:55 3 июля 2020
Зеленский отреагировал на скандальную жалобу Воздушных сил на ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на изъятие у военных ценных приборов для зенитно-ракетных комплексов по итогам визита следователей Государственного бюро расследований в воинские части. Напомним, на данный момент три прибора уже возвращены.

«Руководителям СБУ и ГБР — немедленно дать соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию… беру под личный контроль», — заявил глава государства.

На случившееся отреагировали и в Государственном бюро расследований — как сообщила пресс-служба ведомства, от обязанностей отстранены руководители территориального управления ГБР в Хмельницком, а также следователи, участвовавшие в изъятии ценного военного оборудования.

Напомним, после скандального обыска на территории одной из воинских частей командование Воздушных Сил заявило об угрозе для противовоздушной обороны Украины, причем на фоне риска нового вторжения страны-агрессора. При этом в ВВС указали, что они не единственные, к кому приехали следователи ГБР — зеркальные процессуальные действия проводились также в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836). Как оказалось, всего правоохранители изъяли семь клистронов в воинских частях: четыре в одном подразделении и три у военнослужащих в другой области.

После огласки инцидента в ГБР начали служебное расследование правомерности действий следователей.

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