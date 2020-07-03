- 20:29 Спустя две недели после взрыва на Позняках из разрушенного дома спасли кошку
- 20:24 «Карпаты» перед изгнанием из УПЛ попали в громкий скандал: разоблачающее видео
- 20:15 В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство
- 19:55 Зеленский отреагировал на скандал с подрывом обороноспособности ВСУ: в ГБР уже полетели головы
- 19:27 Стало известно, кто будет руководить НБУ после отставки Смолия
- 19:01 В МВД увидели плюсы невведения в Украине уголовной ответственности для пьяных водителей
- 18:41 Открывшуюся для украинцев Черногорию внесли в "красный" список стран: что важно знать туристам
- 18:00 Будет долечиваться дома: Елену Зеленскую выписали из больницы
- 17:48 В Харькове едва не устроили самосуд над пьяным водителем, сломавшим ногу ребенку
- 17:17 "Отставленный" Смолий рассказал в Раде, как на него давили на посту главы НБУ
- 17:06 Возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США, – СМИ
- 16:58 Рада отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева
Спустя две недели после взрыва на Позняках из разрушенного дома спасли кошку (фото)
В Киеве под завалами взорвавшегося дома по улице Софии Крушельницкой спасли вислоухую кошку по кличке Элис. Все две недели она сидела в разрушенной квартире, сообщили в Facebook-сообществе Котоберфест.
Бойцы «Киевской службы спасения» обнаружили животное под диваном, куда оно забилось в страхе.
Они спускались под завал с разрешения бойцов ГСЧС — те сопровождают владельцев пострадавших квартир, продолжающих искать вещи и документы.
По словам спасателей, над спасенным животным плакали все, кто там находился — и владельцы Элис, и просто случайные свидетели.
Как известно, ЧП произошло в воскресенье, 21 июня, около 10:00. Взрыв разрушил квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Наиболее вероятной причиной произошедшего в ГосЧС называют взрыв газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. Там жила 77-летняя пенсионерка, которая погибла.
О других жертвах взрыва читайте в статье «ФАКТОВ» «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».
На фото — счастливая хозяйка/Facebook85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.