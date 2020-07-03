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Происшествия

Спустя две недели после взрыва на Позняках из разрушенного дома спасли кошку (фото)

20:29 3 июля 2020
Спасенная кошка

В Киеве под завалами взорвавшегося дома по улице Софии Крушельницкой спасли вислоухую кошку по кличке Элис. Все две недели она сидела в разрушенной квартире, сообщили в Facebook-сообществе Котоберфест.

Бойцы «Киевской службы спасения» обнаружили животное под диваном, куда оно забилось в страхе.

Объявления о пропаже любимицы

Они спускались под завал с разрешения бойцов ГСЧС — те сопровождают владельцев пострадавших квартир, продолжающих искать вещи и документы.

По словам спасателей, над спасенным животным плакали все, кто там находился — и владельцы Элис, и просто случайные свидетели.

Бойцы "Киевской службы спасения"

Как известно, ЧП произошло в воскресенье, 21 июня, около 10:00. Взрыв разрушил квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Наиболее вероятной причиной произошедшего в ГосЧС называют взрыв газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. Там жила 77-летняя пенсионерка, которая погибла.

О других жертвах взрыва читайте в статье «ФАКТОВ» «В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки».

На фото — счастливая хозяйка/Facebook

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