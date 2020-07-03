Украина

Хасидов не хотят видеть в Умани в этом году: обращение мэра

Мэр Умани на Черкасчине Александр Цебрий выступил с неожиданным заявлением — он выразил сомнение в том, что традиционный приезд паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году будет безопасным. Напомним, на данный момент Израиль отнесен Минздравом к безопасным странам.

По мнению градоначальника, исключать рост заболеваемости коронавирусом нельзя.

«Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина», — заявил Цебрий в видеообращении, опубликованным в его Facebook.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу он предлагает принять самим жителям города.

Еврейский праздник Нового года Рош Ха-Шана будет праздноваться в период с 18 по 20 сентября 2020 года.

Тем временем на данный момент в Умани COVID-19 диагностировали у 17 пациентов, а всего в Черкасской области по состоянию на 9:00 3 июля насчитывалось уже 653 инфицированных, 26 человек скончались.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter