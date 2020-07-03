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Украина

Экс-глава Кировоградской ОГА вышел на свободу под залог в 10 миллионов

21:46 3 июля 2020
Андрей Балонь

Бывший глава Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь, которого арестовали за взятку в размере 1,8 млн гривен, вышел на свободу — за него внесли залог в размере 10 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Екатерина Хоменко.

По ее словам, также был освобожден под залог пособник Балоня, чиновник обладминистрации Сергей Шевченко.

26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен. Тем не менее Антикоррупционный суд снизил сумму залога до 10 млн гривен.

По данным следствия, двое представителей Кировоградской ОГА подозреваются в получении неправомерной выгоды. Взятку они требовали от регионального руководителя (его имя не разглашается) за невмешательство в его деятельность.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на задержание губернатора, назвал действия силовиков справедливыми.

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