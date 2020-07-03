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Экс-глава Кировоградской ОГА вышел на свободу под залог в 10 миллионов
Бывший глава Кировоградский областной государственной администрации Андрей Балонь, которого арестовали за взятку в размере 1,8 млн гривен, вышел на свободу — за него внесли залог в размере 10 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Екатерина Хоменко.
По ее словам, также был освобожден под залог пособник Балоня, чиновник обладминистрации Сергей Шевченко.
26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен. Тем не менее Антикоррупционный суд снизил сумму залога до 10 млн гривен.
По данным следствия, двое представителей Кировоградской ОГА подозреваются в получении неправомерной выгоды. Взятку они требовали от регионального руководителя (его имя не разглашается) за невмешательство в его деятельность.
Президент Владимир Зеленский, реагируя на задержание губернатора, назвал действия силовиков справедливыми.
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