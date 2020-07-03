Синоптик рассказала, где в выходные дни пройдут грозы

Украина

В субботу, 4 июля, кратковременные дожди и грозы ожидаются на севере Украины, в Винницкой области, а также в Прикарпатье, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, а в пятницу, 3 июля, в стране будет очень жарко.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. «В воскресенье, 5 июля, на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с сильной жарой. Грозовые локальные дожди возможны местами в северных, центральных областях, локально — в Прикарпатье и на Волыни. И все. Преимущественно — сухо», — пишет она на своей страничке в социальных сетях.

В Киеве 4 июля ожидается дождь и гроза, 5 июля — шансов на дождь меньше. В выходные дни в столице жара ослабеет до + 28 + 29 градусов.

«В понедельник и на Ивана Купала, 6−7 июля, жара возьмет реванш — снова выше +30 градусов. А вот с 8 июля ощутимо посвежеет, ожидается + 25 + 27 градусов. На юге и востоке Украины ослабление сильной жары вероятно с 10 июля», — прогнозирует синоптик.

Что же касается пятницы, 3 июля, в большинстве областей Украины — сильная жара. Днем — до +30 + 35 градусов, на юге, на востоке и местами в Центре — до + 36 + 39 градусов. В западных регионах прохладнее — до + 25 + 29 градусов, во время дождей — до + 20 + 24 градусов.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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