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"Как такое может быть?": свободное вещание в Украине российской пропагандистской радиостанции возмутило сеть (видео)
В городе Южный на Одесчине до сих пор ведет вещание российское пропагандистское радио «Звезда». Соответствующее доказательство в сети опубликовал Алексей Кодьман, который сделал неприятное открытие за рулем своего автомобиля. Напомним, ранее стало известно о «коронавирусном» диагнозе путинского пропагандиста Бориса Корчевникова.
«Как такое может быть? В Украине, в которой идет война с Россией!», — не смог сдержать он возмущения.
Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!
Через некоторое время на вопиющий инцидент обратил внимание и пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитин Старский.
Он задался вопросом, не взломали ли российские хакеры Украинский государственный центр радиочастот.
«Я тут на видео интересное наткнулся. Город Южное, Одесская область. В эфире — без палива так радио „Звезда“, звучит гимн мордора. Центр Укрчастотнадзор, вас хакнули? Моргните два раза, если да», — написал он в Facebook.
Пользователи соцсети, в свою очередь, сообщили, что и сами регулярно встречают российские радиостанции на новых музыкальных панелях в авто.
Напомним, ранее в скандал попало кафе в Одессе, которое транслировало посетителям российский пропагандисткий телеканал.144
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