Украина

Рано ослабили карантин: больницы во Львове почти полностью заполнены "коронавирусными" пациентами

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий жестко раскритиковал решение городских властей Львова возобновить работу спортцентров, фитнес-клубов и учреждений общественного питания. Напомним, в городе фиксируется стремительный рост количества инфицированных.

Он направил городскому голове Львова открытое письмо, в котором требует неотложно созвать внеочередное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании, считает глава области, нужно привести решение об ослаблении карантина в соответствие с требованиями постановления Кабинета Министров.

Кроме того, указал Козицкий, решение о послаблении карантинных мер принимается на основании обращения главного санитарного врача региона, но в случае со Львовом такого обращения не было.

Тем временем в городском управлении здравоохранения Львова констатировали, что заполняемость больниц достигает 95%. По словам главы управления Владимира Зуба в комментарии Галл-Инфо, в больнице скорой помощи находятся 70 человек с коронавирусом (из них пятеро — в реанимации, 4 — на аппарате ИВЛ), в больнице № 1 — более 80 человек, и еще 70 пациентов спасают в городской больнице № 8.

«Есть определенная стабилизация, но это не означает, что заболеваемость идет на спад», — сказал Зуб.

Напомним, в сети появилось видео из львовского ресторана, нарушающего нормы карантина.

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