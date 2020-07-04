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Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу
Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк), который действовал с ноября 2018 года. Поводом для решения суда стало… отсутствие в сети видео, ставшего доказательством антиукраинских высказываний рэпера — он уже удалил его.
На этот показательный аргумент в сети обратил внимание Юрий Смирнов.
«Отличный лайфхак для Пореченкова и прочих. Удаляешь все записи с YouTube и обращаешься в Окружной админсуд. Профит», — написал он.
Примечательно, что суд не только принял решение удовлетворить иск Элджея и отменить решение СБУ, но и взыскал со спецслужбы 1,5 тыс. гривен в пользу рэпера.
Отметим, что в октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей назвал Крым «российской территорией», и заявил, что Россия «исторически много вложила» в полуостров.
Напомним, в июне Служба безопасности Украины исключили из «черного списка» звезду звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву. По оценкам спецслужбы, артистка больше не несет угрозу национальной безопасности Украины.107
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Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу
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