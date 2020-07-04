26.88 / 27.24 29.99 / 30.54
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу

11:15 4 июля 2020
Элджей

Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк), который действовал с ноября 2018 года. Поводом для решения суда стало… отсутствие в сети видео, ставшего доказательством антиукраинских высказываний рэпера — он уже удалил его.

На этот показательный аргумент в сети обратил внимание Юрий Смирнов.

«Отличный лайфхак для Пореченкова и прочих. Удаляешь все записи с YouTube и обращаешься в Окружной админсуд. Профит», — написал он.

Примечательно, что суд не только принял решение удовлетворить иск Элджея и отменить решение СБУ, но и взыскал со спецслужбы 1,5 тыс. гривен в пользу рэпера.

Отметим, что в октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей назвал Крым «российской территорией», и заявил, что Россия «исторически много вложила» в полуостров.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины исключили из «черного списка» звезду звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву. По оценкам спецслужбы, артистка больше не несет угрозу национальной безопасности Украины.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города

Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города

Потасовка

В центре Киева молодежь устроила массовое побоище, есть пострадавшие (видео 18+)

Элджей

Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу

Руслан Сеничкин

У меня началась одышка, а слабость была такая, что я в панике поехал в больницу, — Руслан Сеничкин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер