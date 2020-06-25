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Гламур

В СБУ объяснили, почему Екатерина Варнава больше не опасна

11:39 25 июня 2020
Екатерина Варнава

В Службе безопасности Украины объяснили, почему звезду звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву исключили из «черного списка». То есть, артистка больше не несет угрозу национальной безопасности Украины. Свое решение в ведомстве объяснили в официальном ответе на запрос «Украинской правды».

«Органами и подразделениями СБ Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу. Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины „О кинематографе“. Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации», — говорится в письме УП.

Напомним, Екатерину Варнаву внесли в «черный список» и запретили въезд в Украину на 5 лет после ее выступления в Крыму в 2017 году.

В интервью Ксении Собчак Варнава очень сожалела о поездке и уверяла, что в Крым больше не поедет. Позже журналистка подчеркнула в своем посте, что запрет с Варнавы не случайно снят после выхода интервью.

Напомним, Екатерина Варнава была ведущей шоу «Хто зверху?» на Новом канале, который через суд пытался добиться снятия запрета.

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В СБУ объяснили, почему Екатерина Варнава больше не опасна

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