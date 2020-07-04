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Здоровье и медицина

Украинцам советуют три дня хранить дома использованные маски

13:02 4 июля 2020
Маски

Перед утилизацией отходов масок и перчаток в домашних условиях их нужно выдержать в пакете в течение 72 часов. Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Он отметил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Однако в домашних условиях нужно придерживаться определенной процедуры утилизации.

«Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов», — сказал министр, сообщает «Украинская правда».

Абрамовский отметил, что подобные рекомендации существуют в других европейских странах, в частности в Великобритании. Кроме того, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует гражданам по возможности использовать многоразовые защитные маски.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине усилили административную ответственность за несоблюдение одного из основных требований карантина — масочного режима.

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Украинцам советуют три дня хранить дома использованные маски

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