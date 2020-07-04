- 14:39 200 дней лжи: в центре Киева проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета
- 14:26 Ради подачи воды в Крым россияне хотели «купить» замглавы Администрации президента Украины, — Муждабаев
- 14:01 "Это какая-то фантастика": Зеленский рассказал об отношениях со Смолием и курсе гривни
- 13:35 Лобовое столкновение под Кирилловкой: среди пострадавших много детей
- 13:31 Стрельба на Бессарабке: в полиции рассказали подробности ночного инцидента в центре Киева
- 13:05 Население Крыма от днепровской воды не зависит: зачем Россия раздувает тему "катастрофы" на полуострове
- 13:02 Украинцам советуют три дня хранить дома использованные маски
- 12:41 Зеленского "завалили" списками кандидатов на пост главы НБУ
- 11:55 Хроники коронавируса: более миллиона новых случаев всего за шесть дней
- 11:49 Нужно спасать молодежь в ОРДЛО, даже тех, у кого родители — "сепары", — Казанский
- 11:36 Во Львове впервые трем разным людям пересадили сердце и почки от одного донора
- 11:15 Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу
200 дней лжи: в центре Киева проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета
В Киеве проходит масштабная акция «200 дней лжи» в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко, доктора Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Напомним, ранее в их поддержку высказался бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.
Целью акции заявлено привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета.
Организаторами акции выступили сообщества FreeRiff и FreeKuzmenko, которые собирали активистов в соцсетях.
Сотни активистов идут маршем в центре Киева с плакатами «AVAKoff», «Хватит лжи», «МВД = лжец», «Полиция ищет назначенцев убийств» и др.
Они требуют освободить ветеранов из-под стражи.
В настоящее время участники акции направляются колонной к Офису Президента и Министерству внутренних дел.
Напомним, детский хирург Юлия Кузьменко, которая проходит по делу об убийстве Шеремета в качестве подозреваемой, по-прежнему находится под стражей, как и другой фигурант — музыкант Андрей Антоненко. Медсестру Яну Дугарь суд выпустил под залог в 168 тысяч гривен, эту сумму украинцы собрали за несколько часов.63
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».