Украина

200 дней лжи: в центре Киева проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

В Киеве проходит масштабная акция «200 дней лжи» в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко, доктора Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Напомним, ранее в их поддержку высказался бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.

Целью акции заявлено привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета.

Организаторами акции выступили сообщества FreeRiff и FreeKuzmenko, которые собирали активистов в соцсетях.

Сотни активистов идут маршем в центре Киева с плакатами «AVAKoff», «Хватит лжи», «МВД = лжец», «Полиция ищет назначенцев убийств» и др.

Они требуют освободить ветеранов из-под стражи.

В настоящее время участники акции направляются колонной к Офису Президента и Министерству внутренних дел.

Напомним, детский хирург Юлия Кузьменко, которая проходит по делу об убийстве Шеремета в качестве подозреваемой, по-прежнему находится под стражей, как и другой фигурант — музыкант Андрей Антоненко. Медсестру Яну Дугарь суд выпустил под залог в 168 тысяч гривен, эту сумму украинцы собрали за несколько часов.

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