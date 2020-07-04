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Украина

Стало известно, во сколько обошлась налогоплательщикам велосипедная прогулка Зеленского с журналистами

15:05 4 июля 2020
Зеленский на прогулке

Памятная прогулка президента Украины Владимира Зеленского с журналистами на велосипедах на День журналиста 6 июня, которую он устроил на территории государственной резиденции «Залесье», обошлась государственному бюджету в 41,5 тысяч гривен.

Это выяснили журналисты-расследователи проекта «Схемы: коррупция в деталях».

«1 июля на Prozorro постфактум вывесили эту закупку, за которую рассчитывалось Государственное управление делами. И стоило это 41,5 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Эту сумму потратили на «услуги по использованию предметов спортивного назначения (велосипедов)». В тендере, который провели в системе Prozorro, победили компании «Байк Нау» из Киева и «Некстбайк Украина» из Львова.

Напомним, за несколько дней до велосипедной прогулки у Зеленского провели большую пресс-конференцию, по итогам которой решили создать украинский аналог «кремлевского пула» журналистов.

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