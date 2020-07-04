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Веселится и ликует весь народ: российский "Первый канал" глупо попался на фейке о результатах путинского референдума (видео)
В России, где недавно проголосовали за «обнуление» сроков президента Путина, показали сюжет, посвященный общероссийской акции «Мы вместе».
Ведущий новостей «Первого канала» рассказал, как жители Якутии в национальных костюмах праздновали принятие поправок в Конституцию РФ.
«Размеры хоровода лучше всего оценить по кадрам, которые сделал беспилотник», — сказал ведущий.
Вместе с тем, издание «Подъем» в своем Telegram-канале пишет, что хоровод прошел 27 апреля 2018 года в честь Дня Республики Саха.
Первый канал уже удалил новость и фрагмент сюжета с сайта.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Официальные результаты такие: поддержали поправки 77,93 процента, против 21,26 процента. Активнее всего обнуление второго срока президента России Владимира Путина поддержали жители Чечни — 97,92 процента.
Накануне голосования большинство участников соцопроса, который проводила группа Белановского, заявили, что не поддерживают поправки в российскую Конституцию.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?