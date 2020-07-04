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Украина

Пересел с джипа на велосипед? Дубинского заподозрили в обмане

21:37 4 июля 2020
Дубинский
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который является вероятным кандидатом в мэры Киева, организовал в центре столицы съемки своего предвыборного видеоролика, в котором он использует велосипед для передвижения по городу.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Позже в соцсетях появился ролик, в котором говорится, что якобы нардеп приехал на съемку на машине Lexus, которая, помимо всего прочего, была припаркована с нарушением ПДД, а уехал уже на автомобиле Mercedes G55 AMG.

По информации издания, Дубинский всего несколько минут попозировал на велосипеде для фотографа и видео-оператора. Позже народный депутат подтвердил, что это именно он принимал участие в фотосессии на велосипеде: «Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков. Учитесь».

В сети иронично восприняли фото и видеосесию Дубинского: «В Европе его уже этим велосипедом отдубасили», «жалкая попытка показать свою экологичную позицию», «Дубинский превращается в Грету Тунберг», «теперь нужно привезти с Антарктиды пингвинов и погулять с ними в центре Киева».

Напомним, в ноябре 2019 года журналисты Bihus.info выяснили, что семья Дубинского владеет 24 квартирами, 17 автомобилями, двумя домами и 70 сотками земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов.

Часть имущества оформлено на супругу нардепа, а часть — на его маму. Наличие у матери Maserati Дубинский объяснил тем, что «мама любит скорость».

До избрания народным депутатом Александр Дубинский работал на телеканале «1+1» в телепрограмме расследований «Гроші», которая занималась разоблачениями коррупции, в том числе недекларированием имущества чиновниками.

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