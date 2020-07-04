Украина

"206 дней в темной камере — это очень много": адвокаты заявили об ухудшении здоровья Кузьменко и Антоненко

У музыканта Андрея Антоненко и детского хирурга Юлии Кузьменко, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, в СИЗО начались проблемы со здоровьем.

У Кузьменко появились сбои сердечного ритма, проблемы с давлением и суставами, сообщил ее муж Петр Киян, отметив, что в камере, где сидит Кузьменко, очень душно и она не проветривается.

«206 дней в темной камере — это очень много», — цитирует Кияна «Громадське».

У Андрея Антоненко уже долгое время болит нога, но по словам адвоката Станислава Кулика, медицинскую помощь ему не оказывают, несмотря на ходатайства и заявления.

Оба подозреваемых находятся в СИЗО уже более 200 дней.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 правоохранители сообщили, что задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 июля 2020 в Киеве устроили акцию поддержки подозреваемым по делу об убийстве Шеремета «200 дней лжи». Участники акции от парка Шевченко прошли колонной до МВД и Офиса президента лозунгами «Доказательства или отставка», «Свободу Кузьменко», «Свободу Антоненко»,"Свободу Дугар".

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