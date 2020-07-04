26.91 / 27.20 30.02 / 30.49
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"206 дней в темной камере — это очень много": адвокаты заявили об ухудшении здоровья Кузьменко и Антоненко

22:19 4 июля 2020
Кузьменко и Антоненко

У музыканта Андрея Антоненко и детского хирурга Юлии Кузьменко, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, в СИЗО начались проблемы со здоровьем.

У Кузьменко появились сбои сердечного ритма, проблемы с давлением и суставами, сообщил ее муж Петр Киян, отметив, что в камере, где сидит Кузьменко, очень душно и она не проветривается.

«206 дней в темной камере — это очень много», — цитирует Кияна «Громадське».

У Андрея Антоненко уже долгое время болит нога, но по словам адвоката Станислава Кулика, медицинскую помощь ему не оказывают, несмотря на ходатайства и заявления.

Оба подозреваемых находятся в СИЗО уже более 200 дней.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 правоохранители сообщили, что задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 июля 2020 в Киеве устроили акцию поддержки подозреваемым по делу об убийстве Шеремета «200 дней лжи». Участники акции от парка Шевченко прошли колонной до МВД и Офиса президента лозунгами «Доказательства или отставка», «Свободу Кузьменко», «Свободу Антоненко»,"Свободу Дугар".

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гиркин и Бородай

В России заявили, что в скором времени ОРДЛО де-юре станут территорией РФ (видео)

Зеленский

Зеленский дал задание Авакову и Венедиктовой в связи с побоищем на киевской Бессарабке

кортеж

"Ну, не велосипеды": одесситов впечатлил кортеж Зеленского (видео)

Динамо&nbsp;— Шахтер

«Шахтер» четвертый раз в сезоне обыграл «Динамо» в УПЛ: видеообзор матча

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер