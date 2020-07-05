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Стало известно, когда украинская армия получит на вооружение ракетные комплексы «Нептун»
Ракетные комплексы «Нептун», которые испытывали на полигонах Одесской области, поступят на вооружение ВСУ в 2021 году.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.
Контр-адмирал уточнил, что испытания прошли успешно — «Нептун» может поражать несколько целей одновременно.
По его словам, сейчас главная задача — получить «Нептун» как можно скорее и грамотно его применять. На первом этапе запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов — два на Черном море, один на Азовском.
Напомним, «Нептун» — это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.
Испытания завершены этим летом. Генеральный директор КБ «Луч» Олега Коростелева считает, что ВСУ могут взять на вооружение «Нептун» уже к сентябрю. Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в украинскую армию к концу 2021 года.
В состав дивизиона входят: 6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360, 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360, 6 транспортных машин ТМ-360, подвижной командный пункт дивизиона РКП-360. На вооружении также находится 72 ракеты Р-360.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет.240
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!