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Украина

Меньше 100 заболевших за сутки: в Киеве зафиксировали небольшой спад эпидемии коронавируса

11:15 5 июля 2020
медики

За минувшие сутки в Киеве коронавирус выявили у 78 жителей. До этого несколько дней подряд количество заболевших в столице за сутки превышало 100 человек.

Среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет, 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 17-летняя девушка и 3 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели в том числе и двое медиков, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В больницу госпитализировали 13 пациентов. Остальные лечатся амбулаторно, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1802 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (12), Оболонском (11), также Днепровском (10) и Подольском (10) районах.

Напомним, с начала эпидемии в столице уже 5543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В Украине за весь период подтверждены 48 500 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1249 случаев с летальным исходом и 21 376 случаев выздоровления пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что длительность болезни у подхвативших коронавирусную инфекцию порядка трех недель.

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