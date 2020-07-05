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В детском саду в Тернополе произошла вспышка коронавируса
В Тернополе закрыли на карантин детский сад № 6 в связи со вспышкой коронавируса. В области за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 44 человек.
В Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что инфекцию обнаружили у 5 воспитанников одной группы. Лабораторный анализ показал положительный результат.
Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, садик закрыли на 14-дневный карантин.
О возобновлении работы детского учреждения обещают сообщить дополнительно.
Напомним, на сегодняшний день в Тернопольской области подтверждено 2069 случаев заражения COVID-19.153
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