26.92 / 27.21 30.03 / 30.58
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер Эннио Морриконе

9:51 6 июля 2020
Эннио Морриконе

На 92-м году жизни умер известный итальянский дирижер и композитор Эннио Морриконе

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вирус

В пяти областях Украины не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19

гиркин

Донбасс превратился в помойку и ненавидит Россию: террорист Гиркин сделал откровенное признание

Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе

Взрыв в Мукачево

В Мукачево из РПГ обстреляли оздоровительный комплекс: момент попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер