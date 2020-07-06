Шоу-бизнес

Больше не одинок: "Холостяк" Макс Михайлюк закрутил роман с украинской моделью (фото)

Участник десятого сезона шоу «Холостяк» (канал СТБ) Макс Михайлюк после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой недолго страдал от одиночества. Некоторое время он скрывал новую девушку, но на днях опубликовал фото с украинской моделью Дарьей Хлыстун. Вместе они позируют возле небольшого вертолета, обнимаются и выглядят счастливыми, как после романтического свидания.

На странице 24-летней Даши также появилось фото с Максом. Парочка позирует на пляже в Одессе.

Открыто свои отношения Макс и Даша не комментируют. В недавнем интервью Михайлюк лишь обмолвился, что ему «приглянулась» девушка и он «как бы уже не один». Больше рассказывать о личной жизни «Холостяк» не стал.

Дарья Хлыстун является успешной украинской моделью. В 2017 году она получила приглашение принять участие в шоу Victoria's Secret в Шанхае, однако неожиданно получила отказ в визе. Даша выходила на подиум в показах мировых домов моды Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs, Chloé и многих других.

Макса и ранее замечали в компании с Хлыстун. Их отношения рассекретил телеведущий Григорий Решетник, опубликовав фото совместного отдыха.

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