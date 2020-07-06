Украина

Песков ответил на скандальное заявление о скором присоединении ОРДЛО к России

У президента России Владимира Путина уклончиво отреагировали на заявление экс-«премьер-министра» самопровозглашенной «ДНР» Александра Бородая о якобы скором вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав России. Это заявление он сделал на съезде партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

В комментарии журналистам РБК спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что «не располагает информацией на этот счет».

Также он отметил, что Россия начала предоставлять свое гражданство жителям неподконтрольных Украине территорий, исходя из «сугубо гуманитарных соображений» и заявил, что поддержка жителей Донбасса будет продолжаться, исходя из отсутствия существенных подвижек «к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины».

Отметим, что Бородай в Санкт-Петербурге прямо заявил, что де-факто оккупированные территории Донецкой и Луганской областей «уже являются частью Российской Федерации», поэтому многие жители «республик» участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Комментируя эти слова, представитель Совета федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что в России «не видят необходимости и никогда не собирались» присоединять оккупированные территории Донбасса. «Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины», — прямо сказал он.

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