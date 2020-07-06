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Происшествия

Разжились миллионом: под Винницей взломали банкомат

15:55 6 июля 2020
Банкомат

В ночь на воскресенье, 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области из банкомата похитили кассеты с деньгами. В эти же дни курьезный случай произошел при краже в киевском магазине — воровка, убегая с места преступления, потеряла свои документы.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области, кража денег произошла из банкомата, установленного в помещении магазина. Сейчас полиция устанавливает причастных к преступлению.

На месте происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Злоумышленники похитили около 1 миллиона гривен. За такое преступление предусматривается лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде школьники ограбили пенсионера, — оказалось, что это уже третье такое преступление за месяц.

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