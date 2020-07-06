- 15:59 13-летнего парня нашли застреленным на Житомирщине: детали трагедии
- 15:55 Разжились миллионом: под Винницей взломали банкомат
- 15:38 Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет
- 15:32 Песков ответил на скандальное заявление о скором присоединении ОРДЛО к России
- 15:21 Горе-воровка потеряла документы на месте преступления в Киеве
- 15:01 На одесских пляжах запретили купаться: в воде обнаружили кишечную палочку
- 14:40 Бубонная чума в Китае: что это такое и чем грозит
- 14:29 Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору
- 14:21 ВСУ за неделю убили полтора десятка боевиков
- 14:19 Украине угрожает мощный смерч: синоптик предупредила о перемене погоды с 7 июля
- 14:12 Знаменитый футболист Рибери стал жертвой ограбления
- 13:56 Солдат-срочник покончил с собой: первые подробности ЧП в Житомире
Разжились миллионом: под Винницей взломали банкомат
В ночь на воскресенье, 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области из банкомата похитили кассеты с деньгами. В эти же дни курьезный случай произошел при краже в киевском магазине — воровка, убегая с места преступления, потеряла свои документы.
Как сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области, кража денег произошла из банкомата, установленного в помещении магазина. Сейчас полиция устанавливает причастных к преступлению.
На месте происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Злоумышленники похитили около 1 миллиона гривен. За такое преступление предусматривается лишение свободы сроком до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде школьники ограбили пенсионера, — оказалось, что это уже третье такое преступление за месяц.106
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..