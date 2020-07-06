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Украина

Экс-глава НБУ Смолий заявил, что Украина не может существовать без внешнего финансирования

18:16 6 июля 2020
Яков Смолий

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что финансовые проблемы Украины вынуждают пользоваться помощью извне. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

«Можно говорить что угодно, но без внешнего финансирования Украине не может сегодня существовать. Мы не такая развитая страна. Вернемся к тому, что правительство формирует бюджет государства с дефицитом. Его покрытие внутренними ресурсами, что бы ни говорили скептики, нереально. Или же придется включать печатный станок, чтобы этот дефицит профинансировать», — сказал Смолий.

По его словам, у Украины нет такого ресурса, чтобы одновременно и покрывать дефицит бюджета, и обслуживать внешние долги.

Ранее сообщалось, что Смолий сообщил подробности встречи с Зеленским перед своим увольнением.

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