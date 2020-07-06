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Экс-глава НБУ Смолий заявил, что Украина не может существовать без внешнего финансирования
Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что финансовые проблемы Украины вынуждают пользоваться помощью извне. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.
«Можно говорить что угодно, но без внешнего финансирования Украине не может сегодня существовать. Мы не такая развитая страна. Вернемся к тому, что правительство формирует бюджет государства с дефицитом. Его покрытие внутренними ресурсами, что бы ни говорили скептики, нереально. Или же придется включать печатный станок, чтобы этот дефицит профинансировать», — сказал Смолий.
По его словам, у Украины нет такого ресурса, чтобы одновременно и покрывать дефицит бюджета, и обслуживать внешние долги.
Ранее сообщалось, что Смолий сообщил подробности встречи с Зеленским перед своим увольнением.11
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