Вин Дизель возвращается: "Бладшот" и другие фильмы выходят в прокат с 9 июля (видео)

Шоу-бизнес

В Украине кинотеатры возобновили свою работу со 2 июля. Прокатчики столкнулись с серьезной проблемой — острым дефицитом новых фильмов. Чтобы привлечь зрителей, они вынуждены повторно запускать картины, которые либо раньше собрали хорошую кассу, либо демонстрировались незадолго до введения карантина, и не все желающие успели их посмотреть.

Такой принцип отбора репертуара использовался неделю назад. Сохранился он и на период 9−15 июля. Судите сами. Украинским зрителям покажут хорошо известный «Дэдпул» 2016 года (бюджет 58 млн долларов, кассовые сборы в мировом прокате 783 млн долларов).

Кроме того, из оставшихся девяти «премьер» в начале нынешнего года уже были в прокате в марте «Бладшот», «Вперед», «Горячие мамочки». «ФАКТЫ» решили напомнить, что это за картины.

«Вперед»

(6+, США, Walt Disney совместно с Pixar, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 200 млн долларов)

Эта невероятная история происходит в волшебном мире, где живут эльфы, тролли, кентавры и прочие сказочные существа. Когда-то здесь царила магия, но со временем, а также с приходом технического прогресса, все изменилось. И теперь жизнь стала обычной. Или почти обычной. Главные герои — близнецы-эльфы, растущие без отца. Он исчез, когда братья были еще маленькими. И вот близнецам исполняется 16 лет. Мама дает им волшебный посох, который может вернуть их отца, но только на одни сутки… Снял мультфильм Дэн Скэнлон, известный как режиссер «Университета монстров». В оригинальной англоязычной версии главные роли озвучили звезды Голливуда Том Холланд, сыгравший Человека-паука, и Крис Пратт («Мир Юрского периода» и «Стражи Галактики»). Кассовые сборы в мировом прокате составили 103,2 млн долларов. Создатели мультфильма и прокатчики уверены, что «Вперед» мог собрать в несколько раз больше, однако помешала пандемия COVID-19.

«Горячие мамочки»

(16+, Франция, Single Man Productions, комедия, бюджет — 4,8 миллиона долларов)

Три подруги детства отправляются на несколько дней на Лазурный берег, чтобы подготовить дом одной из них к продаже. Неожиданно для себя эти женщины, которым под 40 лет, понимают, что за ними постоянно наблюдают трое подростков. Очевидно, этих ребят зрелые дамы привлекают куда сильнее, чем ровесницы. Как разрешилась эта пикантная ситуация, рассказывает фильм режиссера Аксель Лафон. Она же исполнила одну из трех главных ролей. Ее партнершами стали Виржини Ледуайен («8 женщин») и Мари-Жозе Кроз («Голгофа»). Во Франции фильм вышел в прокат еще в мае 2019 года и собрал более миллиона долларов. Прокат комедии в Украине изначально планировался в октябре 2019 года, однако затем премьеру перенесли на март…

«Бладшот»

(12+, США, Sony Pictures, фантастический боевик, бюджет — 42 миллиона долларов)

Фильм является экранизацией серии одноименных комиксов, созданных Valiant Comics. Главный герой — солдат, погибший в бою, но воскрешенный таинственной организацией, использовавшей сверхъестественные силы. Возвращенного к жизни воина хотят использовать как безжалостное оружие, слепо исполняющее приказы… Первоначально на главную роль был утвержден популярный актер Джаред Лето («Отряд самоубийц»). Это было еще в 2012 году. Затем съемки проекта были отложены. Когда к нему вернулись, главную роль предложили уже Вину Дизелю («Форсаж»). К нему присоединились Гай Пирс («Чужой: Завет») и Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»). Снял картину режиссер Дэвид Уилсон. Съемки проходили в ЮАР, Чехии и Венгрии. Планируется, что «Бладшот» станет первой картиной новой киновселенной о супергероях, созданных Valiant Comics. Пока она будет выстраиваться вокруг трех персонажей, известных как Бладшот, Предвестник и Зефир. Премьера фильма состоялась 13 марта, и до карантина он успел собрать в мировом прокате 29,4 млн долларов.

И вот теперь мы добрались до фильмов, которых еще не было в украинском прокате, то есть до настоящих премьер. Знакомьтесь.

«Вивариум»

(16+, Ирландия-Дания-Бельгия, Vertigo Films, фантастический триллер, бюджет — 4 млн долларов)

Молодые супруги приняли решение купить свое первое семейное жилье. Они обращаются за помощью к агенту по недвижимости, который предлагает им, по его словам, совершенно уникальный проект. Во время ознакомления с этим домом герои вдруг понимают, что оказались в ловушке. Их словно поместили в замкнутое пространство, в котором они сталкиваются с ситуациями, знакомыми по фильмам ужасов… Мировая премьера фильма состоялась в мае 2019 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. В прокат «Вивариум» попал только весной нынешнего года. Его успели показать в Ирландии, где он собрал 123 тысячи долларов. Снял картину дебютант Лоркан Финнеган. Главные роли исполнили звезда Голливуда Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана») и британская актриса Имоджен Путс («Этот неловкий момент»).

«Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант»

(0+, Норвегия, Qvisten Animation, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 4,7 млн долларов)

Капитан Саблезуб — очень популярный в Скандинавии герой детских книг, мультфильмов, пьес, сериалов. Он бороздит моря на своем корабле «Черная дама» вместе с другими пиратами и вечно попадает в разные веселые и вместе с тем опасные ситуации. В этом мультике Капитан Саблезуб отправляется на поиски волшебного бриллианта. Ему предстоят встречи с вампиром, королевой, обладающей магической силой, и армией обезьян. У ленты два режиссера — Марит Мум Оне и Расмус А. Сивертсен. В мировом прокате мультфильм собрал 2,5 миллиона долларов.

«Лесси. Возвращение домой»

(6+, Германия, Warner Bros., приключения, фильм для семейного просмотра)

Шотландская овчарка Лесси является любимицей миллионов детей во всем мире на протяжении уже 80 лет. Ее придумал британский писатель Эрик Найт. По его произведениям о Лесси было снято множество фильмов и сериалов. Книга «Лесси. Возвращение домой» впервые была экранизирована в США в 1943 году. Картина собрала тогда 4,5 млн долларов в прокате, что по тем временам являлось огромной суммой. И вот теперь новую экранизацию снял немецкий режиссер Ханно Олдердиссен. Действие книги он перенес в современную Германию. В немецком прокате картина собрала в феврале 2,4 млн долларов.

«Нотр-Дам»

(16+, Франция, France 2 Cinema, комедия, бюджет — 4 млн долларов)

Героиня фильма — современная парижанка. Женщина среднего возраста вынуждена разрываться между работой и воспитанием двоих детей. А еще терпеть выходки бывшего мужа и начальника-самодура. При этом она пытается найти новую любовь и даже заниматься архитектурой. Все меняется, когда ей удается победить в конкурсе на лучший проект реконструкции площади перед знаменитым Собором Парижской Богоматери… Главную роль исполнила популярная французская актриса Валери Донзелли («Твоя рука в моей руке»). Она же выступила и как режиссер этой лирической комедии. Эпизоды в соборе и рядом с ним были сняты до разрушительного пожара, который произошел в апреле 2019 года. Во Франции картина собрала 1,7 млн долларов.

«Русалка в Париже»

(12+, Франция, Sony Pictures, комедия, мелодрама)

Старинные легенды утверждают, что русалки очень опасны для моряков. Еще в древнегреческих мифах описывалось, как мореплаватели затыкали себе уши и даже приказывали привязать их к мачтам, чтобы не поддаться чудесному пению русалок, которое несет неминуемую гибель. Режиссер Матиас Мальзье рассказывает историю, которая произошла в современном Париже с музыкантом, спасшим из вод Сены прекрасную незнакомку. Девушка оказалась русалкой, но он все равно предоставляет ей убежище в своем доме… Главные роли исполнили популярные актеры Николя Дювошель («Белый материал») и Чеки Карио («Месть бедняка»), а также дебютантка Мэрилин Лима. Во Франции фильм собрал 273 тысячи долларов.

«Туннель. Опасно для жизни»

(12+, Норвегия, Nordisk Film, триллер, бюджет — 370 тысяч долларов)

Фильм основан на реальных событиях. В одном из 1 100 норвежских туннелей загорелся бензовоз. Оказалось, что туннель не оснащен аварийным выходом. Люди оказались в смертельно опасной ловушке… Снял картину Пол Ойе, которого считают мастером триллеров и фильмов ужасов. Наиболее известной его работой является кинодилогия «Тесный лес». При весьма скромном бюджете «Туннель» собрал в европейском прокате 2,6 млн долларов.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Ранее «ФАКТЫ» публиковали обзор фильмов, которые вышли в прокат 2 июля.

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