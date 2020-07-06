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Украина

Угрозы вторжения России пока нет, но Украина готовится к любым сценариям: Наев сделал важное заявление

22:54 6 июля 2020
Сергей Наев

Украинские военные не видят непосредственной угрозы вторжения российской армии на территорию нашей страны в ближайшее время, тем не менее армия готовится к любым сценариям. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Так, были усилены все виды разведки для получения информации о состоянии, положении и характере действий Вооруженных сил России.

Это означает, что информация о состоянии Вооруженных сил РФ, их наличии, скоплении и увеличении численности в Киеве получают в ежедневном режиме.

Исходя из этой информации Вооруженные силы Украины отрабатывают планы реагирования на все военные угрозы со стороны России, в т. ч. числе на крымском направлении, констатировал Наев.

Напомним, бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

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