- 22:54 Угрозы вторжения России пока нет, но Украина готовится к любым сценариям: Наев сделал важное заявление
- 22:28 Украинцев предупредили об ограничениях при въезде в Венгрию
- 21:56 Пьяный полицейский бросил чужого ребенка в реку на Харьковщине: детали жуткого происшествия
- 21:26 В Хмельницком задержали налоговиков, которые "сливали" информацию из баз данных
- 20:59 Великобритания ввела персональные санкции против путинских силовиков
- 20:22 Непогода убила 13-летнего мальчика в Сумской области
- 20:09 Польша — Украина: стали известны дата и место проведения матча между участниками Евро-2020
- 20:05 Украина может обратиться в суд ООН из-за сбитого в Иране самолета МАУ
- 19:53 Львовщина ослабляет карантин: кого это коснется
- 19:36 Названо имя временного руководителя Антимонопольного комитета
- 19:22 В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя прямо во время движения маршрутки: видео инцидента
- 19:15 На Прикарпатье разгорается скандал вокруг компенсации для пострадавших от наводнения
Угрозы вторжения России пока нет, но Украина готовится к любым сценариям: Наев сделал важное заявление
Украинские военные не видят непосредственной угрозы вторжения российской армии на территорию нашей страны в ближайшее время, тем не менее армия готовится к любым сценариям. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
Так, были усилены все виды разведки для получения информации о состоянии, положении и характере действий Вооруженных сил России.
Это означает, что информация о состоянии Вооруженных сил РФ, их наличии, скоплении и увеличении численности в Киеве получают в ежедневном режиме.
Исходя из этой информации Вооруженные силы Украины отрабатывают планы реагирования на все военные угрозы со стороны России,
Напомним, бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.12
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!