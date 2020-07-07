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Помогут деньгами и водой: Британия выделит 100 тысяч фунтов на помощь пострадавшим от наводнения украинцам
Великобритания присоединится к числу стран, которые оказывают помощь пострадавшим от паводка регионам Украины и выделит 100 тысяч фунтов стерлингов для помощи их населению.
Об этом объявило посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook.
Помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу.
Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей.
«Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями», — заявили в посольстве.
Как известно, в июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Были подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодий, разрушены дороги и тому подобное. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.
Напомним, что после потопа на западе страны США заявили, что выделяют пострадавшим украинским регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправила в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Также помощь Украине предоставили Швеция и Италия и Словакия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнеров и штаб-квартир международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на Западе Украины.28
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