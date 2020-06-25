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Украина просит у НАТО помощи в ликвидации последствий катастрофического наводнения
Министерство иностранных дел Украины направило обращение в штаб-квартиру НАТО и в Евросоюз — Киев просит о помощи в преодолении последствий смертельного паводка в западных регионах.
«Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.
По словам министра Дмитрия Кулебы, Украина ожидает поддержки усилий своего правительства Украины по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, а также по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность. Такая помощь может быть предоставлена в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Напомним, что по состоянию на 25 июня в результате паводков в пяти регионах Украины оказались подтоплены 285 населенных пунктов, три человека погибли.
Кабмин решил выделить на ликвидацию последствий наводнения 754 млн грн, из которых 672 млн грн направят на помощь населению и проведение первоочередных неотложных и аварийно-восстановительных мероприятий.
Подробнее о том, что происходит в Западной Украине, и прогнозах на будущее читайте в статье «ФАКТОВ» «Наводнение в Западной Украине: что там происходит и каковы прогнозы».
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