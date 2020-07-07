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Происшествия

В Станице Луганской разрушили знак "Украина": что об этом известно

3:49 7 июля 2020
Разрушенный памятный знак

В Станице Луганской, где находится популярный у местных жителей КПВВ, мужчина разрушил знак «Украина».

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«6 июля, в 21.00 до дежурной части Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак „Украина“, расположенный у автодороги с круговым движением», — сообщила она.

Правонарушителем оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, безработный. Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины «Хулиганство».

Ранее знак «Украина» в Станице Луганской выглядел так:

Напомним, что в той же Луганской области вандалы «отметились» в районе Попасной — они разрисовали красной краской памятные знаки погибшим военным, установленные на въезде в город.

А в Харькове неизвестные облили белой краской постамент памятника Героям Небесной Сотни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне в Закарпатье вандалы осквернили памятное место для украинских венгров в Свалявском мемориальном парке — Стену плача.

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В Станице Луганской разрушили знак "Украина": что об этом известно

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