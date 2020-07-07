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В Станице Луганской разрушили знак "Украина": что об этом известно
В Станице Луганской, где находится популярный у местных жителей КПВВ, мужчина разрушил знак «Украина».
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
«6 июля, в 21.00 до дежурной части Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак „Украина“, расположенный у автодороги с круговым движением», — сообщила она.
Правонарушителем оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, безработный. Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины «Хулиганство».
Ранее знак «Украина» в Станице Луганской выглядел так:
Напомним, что в той же Луганской области вандалы «отметились» в районе Попасной — они разрисовали красной краской памятные знаки погибшим военным, установленные на въезде в город.
А в Харькове неизвестные облили белой краской постамент памятника Героям Небесной Сотни.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне в Закарпатье вандалы осквернили памятное место для украинских венгров в Свалявском мемориальном парке — Стену плача.45
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