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Украина

Дубай открывается для туристов: озвучены условия въезда

7:41 7 июля 2020
Дубай

Со вторника, 8 июля, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай открывается для иностранных туристов. Напомним, что перед поездкой за рубеж украинцы могут проверить условия въезда на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», въезжающие в Дубай должны предоставить документы, подтверждающие отрицательный тест на коронавирус, или же пройти тестирование в аэропорту.

Если тест будет положительным, иностранца направят на двухнедельный карантин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на украинско-польской границе открыли еще один КПП — «Грушив — Будомеж», который закрывали в связи с пандемией коронавируса. Закрытыми остаются еще три пропускных пункта.

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